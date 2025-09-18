Президент підписав закон 17 вересня

17 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон №11533, що обмежує доступ до відкритих даних про нерухомість юридичних осіб. Це один із ключових інструментів, яким користуються журналісти при викритті корупції. Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон передбачає, що на період дії воєнного стану та рік після його завершення обмежується доступ до даних про місцерозташування об’єктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам.

«Такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних. Законопроєкт також вплине і на звичайних громадян. Якщо раптом ви вирішите купити нерухомість від будівельної компанії – з’ясувати перед купівлею чи справді вона належить такій юрособі буде складно. Але цей закон полегшить життя як корупціонерам у приховуванні своїх статків через підконтрольні їм фірми, так і може збільшити кількість шахрайств у сфері нерухомості», – пояснювали у Центрі протидії корупції.

Тепер, щоб отримати виписку про майно чиновника, потрібно звернутися в ЦНАП, хоча раніше отримати довідку з реєстру речових прав можна було через авторизацію в Дії. Крім цього, замість точної адреси в публічних реєстрах дозволяється зазначати лише область, район і місто, кадастрові номери земельних ділянок приховають від відкритого доступу, а юридичні особи зможуть зазначати будь-яку контактну адресу, навіть якщо вона не є фактичною.

Ініціатори законопроєкту у пояснювальній записці обґрунтовують необхідність його ухвалення безпековим питанням. Там зазначають, що Росія б’є по оборонних підприємствах, бо інформація про них міститься у відкритих реєстрах. Прикметно, що автором законопроєкту є народний депутат від «Слуги Народу» Ігор Фріс. Раніше розслідувачі Bihus.Info виявили в нардепа численне майно на фірмах, записаних на родичів Фріса. ZAXID.NET під час підготовки публікацій регулярно користується державними реєстрами та земельним кадастром. Зокрема, саме завдяки державному реєстру речових справ стало відомо, що члени партії «Варта» активно скупляють землю в Сокільниках під забудову, а а Рудно під виглядом кіосків будують багатоквартирне житло.

21 серпня цей закон підтримала Верховна Рада. Серед депутатів і нардепи з Львівщини, зокрема:

Андрій Герус;

Святослав Юраш;

Ростислав Тістик;

Остап Шипайло;

Юрій Камельчук;

Михайло Цимбалюк;

Сергій Власенко;

Валерій Дубіль;

Олена Кондратюк;

Тарас Батенко.

Повний поіменний список, як голосували депутати, можна переглянути за посиланням.

Додамо, що закон набуде чинності після публікації в газеті «Голос України».