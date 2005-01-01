Савченко підтвердила свій намір балотуватися в президенти України

Позафракційна Народна депутатка Надія Савченко заявила, що планує балотуватися на посаду президента України. Політикиня ствердно відповіла на запитання телеведучого щодо її планів на президентство.

«Я сказала у той же день, коли вийшла (з російської в'язниці) або на першій своїй прес-конференції, що буду балотуватися в президенти України. Я не та людина, яка зраджує своїм словам. Я буду і ми побачимо, що з цього вийде. Може для вас це буде смішно і безглуздо, але може хтось чекає на це», – заявила депутатка в ефірі телеканалу «NewsOne».

Раніше про свою участь в президентських та парламентських виборах заявила партія «Самопоміч». В свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що не балотуватиметься у президенти.

Вперше про свій намір балотуватися у президенти Савченко заявила 25 травня 2017 року. Перед цим, 13 квітня, вона оголосила про створення власної політичної сили – «Суспільно-політична платформа Надії Савченко», що виникла на основі партії НАСТУП («Національний альянс свободи і українського патріотизму»).

Нагадаємо також, що 22 березня регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності з Надії Савченко, а також про її затримання та арешт.