Репілевський відповідальний за грабіж українського зерна з Півдня

Служба безпеки України арештувала майно колишнього депутата проросійські партії «ОПЗЖ» в Херсонській обласній раді, соратника херсонського гауляйтера Володимира Сальдо та колаборанта Едуарда Репілевського на 500 млн грн. Правоохоронці заблокували понад 400 об'єктів нерухомості та землю на Півдні, повідомили у прес-службі СБУ в середу, 31 травня.

За даними правоохоронців, Репілевський був одним із перших депутатів Херсонської облради, які підтримали окупацію міста. За лояльність до російських окупантів гауляйтер Володимир Сальдо призначив Едуарда Репілевського окупаційним «міністром сільського господарства та рибальства».

«Також він призначив зрадника керівником створеної агресором "міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції". На цій "посаді" Репілевський організовував розграбування майна місцевих аграріїв та вивезення українського зерна до Росії», – повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ заарештувала активи депутата-колаборанта приблизно на пів мільярда гривень. Правоохоронці заблокували сотні будівель та тисячі гектарів землі на півдні України.

«Рішення суду стосується активів зрадника і членів його родини. Таким чином, юридично заблоковано більше ніж 400 об’єктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 га на півдні України. Крім того, арештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права в 5 агрокомпаніях і 3 торгових марках», – повідомили у прес-службі СБУ.

Проросійському депутату повідомили про підозри за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораціонізм) та ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада в умовах воєнного часу). Едуарду Репілевському загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.