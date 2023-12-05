За ранковою атакою безпілотників по Криму стоять Служби безпеки України та Головне упоравління розвідки. Про це 5 грудня повідомила УП, посилаючись на джерела в силових структурах.

За даними джерел УП, вранці 5 грудня безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему «Небо-М» в районі Багерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 «Терек» та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля Стрілкового.

Також безпілотники Служби безпеки України та Головного управління розвідки вразили морський нафтовий термінал у Феодосії. За словами співрозмовника УП, це важливий інфраструктурний обʼєкт, який забезпечує паливом російські війська.

Приблизні місця атаки дронів по військових об'єктах РФ у Криму (мапа Deepstate)

Хоча окупанти звітували про збиття українських безпілотників, джерело УП запевняє, що дрони влучили по цілі, а наслідки для росіян доволі суттєві (на території терміналу знаходилося близько 30 резервуарів палива).