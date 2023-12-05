У міноборони РФ заявили, що збили 41 БпЛА

Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі та ранку 5 грудня нібито було збито 41 безпілотник, які ЗСУ запустили по об'єктах в тимчасово окупованому Криму. Про це йдеться у Telegram-каналі відомства.

Окупанти стверджують, що вночі над Кримом та акваторією Азовського моря російське ППО нібито збило 22 безпілотники. Ще 13 – перехопили.

«Черговими засобами ППО двадцять два українських безпілотних літальних апарати знищено і ще тринадцять перехоплено над акваторією Азовського моря і територією Республіки Крим», – йдеться у повідомленні.

Менше ніж через годину у міноборони РФ знову повідомило про атаку безпілотниками. Окупанти стверджують, що близько 6 ранку російське ППО нібито збило чотири українських безпілотника і два перехопили над акваторією Азовського моря. Про влучання у російському міністерстві оборони не повідомляють.

Водночас, за даними проукраїнського Telegram-каналу «Крымский ветер», ймовірною ціллю безпілотників міг бути суднобудівний завод «Залив» імені Бутоми у Керчі, де на початку листопада ЗСУ пошкодило новий малий ракетний корабель «Аскольд». А російський Telegram-канал Baza заявив, що українські безпілотники атакували нафтобазу «Морской нефтяной терминал» у Феодосії. На територію нафтобази нібито впали лише уламки.

В Україні офіційно атаку Криму поки що не коментували. Джерело hromadske у ВМС сказало виданню, що Військово-морські сили не вживали таких заходів, «але це не означає, що їх не вживали інші складові Сил оборони».

Нагадаємо, 29 листопада на пропагандистських російських телеканалах у тимчасово окупованому Криму транслювалися звернення президента України Володимира Зеленського, очільника ГУР Кирила Буданова та Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. У четвер, 30 листопада, джерела «Суспільного.Крим» у спецслужбах підтвердили, що це була планова інформаційна робота ГУР.