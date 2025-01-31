Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження наступного дня після виходу статті УП

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею про розголошення відомостей, які становлять державну таємницю. Це сталося на тлі появи у медіа цитати керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, в якій той нібито сказав, що у разі відсутності перемовин до літа 2025 року, існування України опиниться під загрозою. Про це в п’ятницю, 31 січня, повідомила «Українська правда» з посиланням на СБУ.

Згадане провадження щодо осіб, яким ці відомості були безпосередньо довірені під час проведення закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України, відкрили ще 28 січня.

«Досудове розслідування триває і здійснюється за ч. 2 ст. 328 Кримінального Кодексу України», – повідомили у відомстві.

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва наголосила, що видання суворо дотримується українського законодавства, а також стоїть на захисті своїх інформаторів.

«Ми діємо в межах закону та суворо дотримуємось професійних стандартів журналістики. УП, як і завжди, стоїть на захисті своїх джерел інформації, що гарантується чинним законодавством України та міжнародними нормами права. Свобода слова та доступ громадян до інформації є ключовими цінностями демократичного суспільства. "Українська правда" залишається вірною своїм принципам, і надалі, продовжить доброчесно та відповідально виконувати свою роботу», – сказала Мусаєва.

Нагадаємо, 27 січня «Українська правда» опублікувала статтю, у якій згадувалось, що під час закритої зустрічі у Верховній Раді за участі керівників парламенту та фракцій, а також командування Сил оборони керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що існування України опиниться під загрозою за відсутності до літа 2025 року «серйозних переговорів». Про це журналістам нібито сказало неназване джерело, яке було присутнє на зустрічі.

Це повідомлення підхопила та поширила низка українських медіа. Натомість у ГУР заявили, що інформація не відповідає дійсності та закликали журналістів не поширювати неправдиві твердження. Там зазначили, що поширення повідомлень про те, що нібито обговорюється на закритих нарадах військово-політичного керівництва – шкодить безпеці країни.