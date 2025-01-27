У ГУР заперечили, що Кирило Буданов нібито говорив про загрозу існуванню України, якщо до літа не відбудуться перемовини

Головне управління розвідки заперечило інформацію про те, що Кирило Буданов нібито заявив, що у разі відсутності перемовин до літа, існування України опиниться під загрозою.

Вдень понеділка, 27 січня, «Українська правда» опублікувала матеріал, у якому йшлося про те, що під час закритої зустрічі керівників парламентських фракцій та військового командування керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що існування України опиниться під загрозою за відсутності до літа «серйозних переговорів». Про це виданню нібито сказало неназване джерело, яке було присутнє на зустрічі.

«Хтось запитав його (Кирила Буданова, – ред.), скільки часу ми ще маємо. І Кирило зі своєю холодною усмішкою каже: “Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститись дуже небезпечні процеси для самого існування України…», – процитувала УП джерело.

Згодом у пресслужбі ГУР заявили, що ця інформація не відповідає дійсності та закликали ЗМІ не поширювати неправдиві твердження.

«Поширена у засобах масової інформації начебто цитата начальника ГУР МО України із закритого, із грифом таємно, засідання Верховної Ради України не відповідає дійсності [...] Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів», – йдеться у повідомленні ГУР.

У розвідці також зазначили, що поширення повідомлень про те, що нібито обговорюється на закритих нарадах військово-політичного керівництва – шкодить безпеці країни.