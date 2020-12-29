Олексій Журавко був народним депутатом України в період 2006-2012 років

Служба безпеки України оголосила заочну підозру колишньому депутату Верховної Ради від «Партії регіонів» в участі у створенні терористичної організації та діях, спрямованих на повалення конституційного ладу.

«Екс-депутат з початку російської агресії підтримував анексію Криму та окупаційні дії Росії на Донбасі. У січні 2015 року він виїхав до Російської Федерації, де перебуває до цього часу. Співробітники спецслужби з’ясували, що спільник терористів продовжує брати активну участь в інформаційній війні проти України та просуває російські інтереси на півдні України, зокрема на Херсонщині. Він також періодично відвідує тимчасово окуповані райони Донбасу та АР Крим», – повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 29 грудня.

Правоохоронці не назвали імені підозрюваного. Однак, за інформацією агенції «Інтерфакс-Україна», йдеться про народного депутата Верховної Ради V і VI скликань (2006-2012) Олексія Журавка.

СБУ оголосила Журавку підозру за такими статтями ККУ:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

створення терористичної групи чи терористичної організації;

порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Також СБУ повідомила, що почала розшук екс-нардепа для його подальшого затримання.