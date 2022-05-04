Окупант розстріляв цивільного, який розмовляв по телефону

СБУ оприлюднила відео, на якому полонений російський військовий зізнається у вбивстві мирних українців. На відео 21-річний командир відділення російської армії розповідає, як власноруч розстріляв цивільного мешканця.

«Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби. На відео – 21-річний командир відділення Вадим, який пішов на війну, щоб «матеріально підтримати свою матір», – повідомили в СБУ.

За інформацією СБУ, бойові дії для цього військового тривали недовго: спочатку перетин українського кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до РФ. Дорогою їх розбили українські захисники. Рятуючись, окупанти обстріляли два цивільні автомобілі та відібрали їх у власників. Також на відео окупант розповідає, що він отримав наказ та розстріляв цивільного, який розмовляв по телефону.

«Мені наказали вистрелити. Я випустив у нього одну чергу, він впав, а ми поїхали далі», – розповів на відео російський військовий.