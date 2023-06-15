СБУ попередила про підготовку росіянами нових інформаційних атак
Росіяни підроблятимуть дані про російське громадянство українського військового та політичного керівництва
Російські спецслужби готують нові провокації проти представників Сил оборони та безпеки України. Про це в четвер, 15 червня, повідомила Служба безпеки України, яка виявила відповідні наміри ворога у процесі контррозвідувальної діяльності.
Зокрема, за інформацією СБУ, співробітники 5 служби ФСБ планують низку інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО), в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб. «Правдоподібність» та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:
внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб;
підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.
«За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час. Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні», – констатували в СБУ.
У зв’язку з цим, спецслужба закликала критично ставитися до подібної «сенсаційної» інформації.