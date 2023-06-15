Російські спецслужби готують нові провокації проти представників Сил оборони та безпеки України. Про це в четвер, 15 червня, повідомила Служба безпеки України, яка виявила відповідні наміри ворога у процесі контррозвідувальної діяльності.

Зокрема, за інформацією СБУ, співробітники 5 служби ФСБ планують низку інформаційно-психологічних спецоперацій (ІПСО), в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб. «Правдоподібність» та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:

внесення ФСБ до державних реєстрів РФ записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб;

підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

«За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час. Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні», – констатували в СБУ.

У зв’язку з цим, спецслужба закликала критично ставитися до подібної «сенсаційної» інформації.