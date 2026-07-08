Колишньому посадовцю повідомили про підозру за зловживання службовим становищем

Служба безпеки України у середу, 8 липня, повідомила про підозру колишньому директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони, якого підозрюють у закупівлі бракованих мінометів для Збройних сил України на 182 млн грн.

За даними СБУ, у 2023 році посадовець уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією на постачання артилерійського озброєння для потреб ЗСУ. Йдеться про 250 мінометів калібру 120 мм, які не відповідали заявленим виробником тактико-технічним характеристикам. Замість ліцензійної продукції до України поставили озброєння, яке, за висновками експертиз, не можна було використовувати в бойових умовах.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У СБУ наголошують, що використання таких мінометів могло становити загрозу для життя та здоров'я українських військовослужбовців, а також негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ. Попри це, гроші за контрактом у повному обсязі були перераховані компанії-постачальнику. Проведені аудит і судова інженерно-механічна експертиза підтвердили факти, встановлені під час розслідування.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Колишньому посадовцю повідомили про підозру за зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У СБУ також зазначили, що всі браковані міномети вже вилучили з підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, 29 квітня СБУ повідомила про затримання гендиректора оборонного заводу на Дніпропетровщині та його першого заступника, які поставили на фронт 120 тис. мінометних пострілів непридатних для використання. Разом з керівництвом заводу затримали військових посадовців, які не проконтролювали якість боєприпасів. Затриманим оголосили підозри у перешкоджанні діяльності ЗСУ, їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

У середу, 30 квітня, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжні заходи для підозрюваних.