Група прихильників «відновлення радянської влади» координувалася з Росії

Служба безпеки України припинила діяльність групи прихильників «відновлення СРСР», яка намагалася встановити «радянську владу» на Дніпропетровщині. Про це повідомила СБУ у вівторок, 1 червня.

До групи входило майже 100 людей – їх залучила місцева мешканка, яка раніше вже намагалася створювати псевдодержавні утворювання, передає СБУ. Сама група координувалася російською громадською організацією «Верховный Совет СССР».

Ця ж організація роздавала учасникам групи «справки о гражданстве СССР». Вона також проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у псевдовиборах.

Сама група також намагалася заснувати фейкові «народні ради» та «силові структури» на Дніпропетровщині.

Під час обшуків в організаторів та активних учасників групи виявили документи фейкових «народних рад», техніку, на якій виготовлятися так званих «довідок про громадянство СРСР», списки учасників групи а також листування з кураторами з РФ.

Наразі правоохоронці відкрили справу за статтею про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Слідчі дії наразі тривають.