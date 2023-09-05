Олександра Ломако назвав обшуки «цирком абсурду»

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако повідомив, що Служба безпеки України прийшла до нього з обшуками. За його словами, обшуки проводитимуть у квартирі. Про це Ломако повідомив у Facebook зранку у вівторок, 5 вересня.

«В мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру. Попросив почекати, щоб зібрати та вивести з квартири трьох дітей, щоб вони не бачили. Але, питання схоже, термінове», – написав Ломако і зазначив, що підставою для обшуків стало рішення Шевченківського суду Києва.

«Що шукатимуть: мабуть, трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста. На якій підставі: рішення Шевченківського суду Києва. Він трошки далеко від Чернігова. Але чиновникам з центру, яким наше місто як кістка в горлі — там легше «порєшать»….», – написав він.

Ломако також додав, що наради з питань життєдіяльності Чернігова, запланованої на 8 ранку, не буде.

«О 8 ранку мала бути нарада з питань життєдіяльності міста. Шановні колеги, наради не буде – сьогодні центр починає політичний шоу-сезон. Цирк абсурду», – написав Ломако.

Зазначимо, що наприкінці травня правоохоронці провели обшуки у кабінеті в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако. Слідчі навідалися до посадовця близько 12:00. Правоохоронці понад шість годин шукали будь-які документи, які б підтвердили звільнення відстороненого Яворівським районним судом мера Владислава Атрошенка.

Як зазначає сайт «Бабель», у червні цього року СБУ повідомила про підозру в корупції заступнику мера Чернігова Віктору Геращенка через купівлю за завищеною ціною трансформатора для пошкодженої обстрілами ТЕЦ. За даним слідства, він привласнив бюджетні гроші. Збитки державі оцінили у понад 30 млн грн.