Вірослав Цюп’як був одним з учасників акцій на підтримку Сергія Стерненка у Дніпрі та Києві

Працівники Служби безпеки України (СБУ) провели в Дніпрі профілактичну бесіду з учасником акцій протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка Вірославом Цюп’яком. Про це повідомив сам Стерненко в п’ятницю, 25 червня. У свою чергу СБУ пояснила, що керувалася постановою Верховної Ради, ухваленою після заворушень під Офісом президента.

За словами Стерненка, Цюп'яку від 15 червня телефонували чоловіки, які представлялися працівниками СБУ у Дніпрі та вимагали, щоб він прийшов до них для розмови, а 25 червня прийшли на роботу до цього учасника акцій протесту.

Працівники СБУ пояснили, що метою їхнього візиту є профілактична бесіда, і що це пов’язано з акцією на підтримку Стерненка.

Активіст також повідомив, що працівники СБУ чинили тиск на Цюп'яка, тому юридична компанія «Міллер», яка захищає інтереси Стерненка в судах, звертатиметься до ДБР із заявою про злочин.

Натомість у Службі безпеки України пояснили, що діяли в рамках повноважень та згідно з чинним законодавством. В коментарі «Українській правді» у прес-службі СБУ повідомили, що постановою № 1370-ІХ, яку Верховна Рада ухвалила після масових заворушень 20 березня 2021 року біля Офісу президента, серед іншого СБУ зобов’язали вивчити обставини, що супроводжували ці події, на предмет організації або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій України чи пов’язаних з ними осіб.

«У рамках зазначеного проведено правороз’яснювальну бесіду з одним із мешканців Дніпропетровщини, який є організатором та учасником відповідних масових акцій протесту на території Дніпропетровського та інших регіонів України, а також у м.Києві. Громадянину доведено про можливі негативні наслідки від радикальних дій, які можуть призвести до вищезазначених правопорушень. Всі реалізовані дії відповідають переліку завдань і повноважень Служби, визначених Конституцією та законодавством України. Служба безпеки України в межах своєї компетенції постійно вживає системних заходів з недопущення вчинення радикально налаштованими особами під час масових заходів грубих порушень громадського порядку, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», – заявили в СБУ.

Нагадаємо, увечері 20 березня біля будівлі Офісу президента на вулиці Банковій у Києві провели акцію на підтримку засудженого Сергія Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері й табличку. Пошкодження будівлі оцінили у 2 млн грн.

У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій, а потім оприлюднили імена підозрюваних. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею «хуліганство із застосуванням зброї», а потім і за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

31 травня Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка й Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича.