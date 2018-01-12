ЗМІ заявили про обшуки СБУ в одного з найбільших українських виробників комп'ютерних ігор

У компанії заявили про неправдиву інформацію щодо обшуків

Співробітники Служби безпеки України не проводили обшуків в IT-компанії Lucky Labs, про що раніше повідомила низка українських ЗМІ. Про це повідомила речниця Lucky Labs, пише «Громадське».

«Хтось від імені нашої прес-служби здійснював розсилку неперевіреною інформації», — повідомила вона.

За її словами, наразі проводиться перевірка, хто міг розсилати неправдиві повідомлення.

Вдень 12 січня низка ЗМІ повідомила, що IT-компанія Lucky Labs (Київ) повідомила про обшуки Служби безпеки України у своєму офісі.

«Компанія Lucky Labs знову під тиском силовиків. Сьогодні вранці в нашому офісі вкотре почалися обшуки. Слідчі Служби безпеки України без надання належно оформлених юридичних документів і з необґрунтованими звинуваченнями увірвалися в наше приміщення по вулиці Краківській, 3», – йдеться в повідомленні компанії.

ЗМІ писали, що дії СБУ компанія назвала незаконними і зазначила, що вони зупинили всі бізнес-процеси. «Зараз наші IT-фахівці заблоковані на своїх робочих місцях, а доступ наших адвокатів до місця подій обмежений», – сказано в повідомленні.

У прес-службі СБУповідомили, що не можуть ані спростувати, ані підтвердити інформацію про обшуки.

До слова, обшуки в Lucky Labs силовики проводять не вперше. Зокрема, 2015 року СБУ пояснювала слідчі дії в офісі компанії тим, що вона розробляє програмне забезпечення для онлайн-казино.

Компанія є одним з найбільших українських виробників комп'ютерних ігор. У її штаті близько 300 людей, головний офіс якого розташований в Києві, а представництва - у Москві, Одесі, на Кіпрі і Мальті.