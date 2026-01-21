Служба безпеки викрала посадовців Львівського онкоцентру на розкраданні майже 1,7 млн грн під час закупівель. Рік тому правоохоронці повідомили про підозри головній медсестрі та посадовиці, відповідальній за проведення закупівель, а 21 січня повідомили подробиці цієї схеми та назвали інших причетних.

Як вказано в повідомленні СБУ, посадовці медзакладу разом з представниками приватних компаній привласнили майже 1,7 млн грн, виділених на закупівлю медичних товарів. Організатором оборудки була головна медична сестра центру, яка залучила до схеми ще двох працівників лікарні, трьох керівників фірм-постачальників та їх представника. Лікарі готували тендерну документацію та забезпечували перемогу підконтрольним компаніям. Натомість директори та представниця компаній формували «потрібні» комерційні пропозиції й вносили фальшиві дані про поставку медтоварів.

«Головна медична сестра закладу погоджувала документи на постачання товарів, після чого бюджетні кошти перераховувалися підрядникам. Останні передавали частину отриманих коштів посадовцям діагностичного центру. Розмір неправомірної вигоди становив близько 10% від суми кожної поставки», – повідомили в департаменті стратегічних розслідувань.

Фото СБУ і поліції

Насправді ж частину продукції закупляли за завищеними цінами, а частина відображали як доставлену лише на папері. Відкати розподіляли між усіма учасниками схеми. Підозри в зловживанні владою (ст. 364 ККУ) та службовому підробленні (ст. 366 ККУ) отримали семеро учасників схеми.

У ДСР додали, що в січні 2025 року правоохоронці вирили посадовицю медустанови під час отримання 20 тис. грн «відкату». Під час розслідування провели додаткові обшуки та виявили інших причетних до схеми. Судячи з судових ухвал, у справі фігурують ТОВ «Гросс Трейдинг», ТОВ «Меділак», ТОВ «Мед-Лайт».