Підозрюваний півтора року переховувався у Дніпрі

Служба безпеки України у п'ятницю, 6 листопада, повідомила про затримання чоловіка, якого підозрюють у підриві автомобіля керівника Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрія Федька у квітні 2025 року. Посадовець зазнав тяжких поранень і згодом помер у лікарні. Після теракту підозрюваний понад півтора року переховувався у Дніпрі.

За версією слідства, чоловіка завербували російські спецслужби через знайомого, який мешкає в окупованому Луганську. Згодом він отримав завдання вбити українського посадовця, який жив у сусідньому будинку.

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Для підготовки злочину підозрюваний встановив на балконі своєї квартири прихований відеореєстратор. За допомогою нього він стежив за автомобілем майбутньої жертви та визначав приблизний час, коли той виходив із дому. Пізніше агент отримав із Росії координати сховища, де забрав саморобний вибуховий пристрій. Уночі перед терактом він спорядив вибухівку на основі пластиду датчиком руху та закріпив її під водійським сидінням автомобіля.

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Після вибуху чоловік переховувався у Дніпрі. Контррозвідники СБУ встановили його місцеперебування та затримали. Під час обшуків у підозрюваного вилучили відеореєстратор і два смартфони, які, за даними слідства, він використовував для зв’язку з російським спецслужбістом.

Затриманому повідомили про підозру за вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі суд обирає чоловікові запобіжний захід.

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що від початку вважав убивство Юрія Федька справою рук російських спецслужб. За його словами, під час розслідування правоохоронці перевіряли різні версії – від боргів і побутових конфліктів до робочих суперечок та можливих зв’язків загиблого з підрядниками.

«Півтора року тому я сказав СБУшникам: “Хлопці, не займайтеся х***ею. Його вбили не підрядники, кредитори чи побутові конфлікти. Його вбили спецслужби Росії”. Бо я, мої підлеглі, весь Дніпро, який плюнув у пику “руской вєснє” ще у 2014 році, для них все це – ціль. І вони діставатимуть нас у будь-який спосіб: від замовних убивств до сфабрикованих кримінальних справ та дискредитації у пресі», – написав Філатов.

Що відомо про підрив автомобіля у Дніпрі

Вибух у Дніпрі пролунав близько 07:40 4 квітня 2025 року. Внаслідок нього пошкодило автомобіль, у якому перебували місцевий посадовець та його дружина. Обоє зазнали поранень, однак чоловік за кілька годин помер у лікарні. Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт.

Юрій Федько, фото з фейсбуку

Юрій Федько працював викладачем у кількох навчальних закладах. Із 2015 до 2021 року очолював Самарську районну раду в Дніпрі. Був членом політичної партії «Пропозиція» та депутатом Самарської районної ради VII скликання. На момент загибелі йому був 61 рік.