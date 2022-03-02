Служба безпеки України спільно з благодійним фондом «Повернись живим» створили сервіс для збору даних про переміщення російських окупантів.

Як повідомили у прес-службі СБУ, спільно з волонтерами фонду «Повернись живим» фахівці створили ще один спільний сервіс для збору даних про переміщення окупантів.

На цьому сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповісти на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній. Усю інформацію обробляють військові і знаходять окупантів.

Раніше у мережі опублікували персональні дані 120 тис. російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну.

В СБУ також нагадали про бота, за допомогою якого українці можуть повідомляти про пересування російської військової техніки.

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