Співробітники СБУ затримали підозрюваного у Луцьку

Правоохоронці викрили 50-річного жителя Луцька на розповсюдженні російської пропаганди. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це 28 червня повідомили у пресслужбі СБУ Волинської області.

За даними правоохоронців, чоловік неодноразово поширював у забороненій соціальній мережі «Однокласники» матеріали, в яких виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, а також глорифікував російську армію.

«У своїх дописах підозрюваний возвеличував і прославляв російських терористів, називав їх “своїми героями”. Також зрадник неодноразово закликав підтримувати загарбників грошима, зокрема, закликав до забезпечення фсб-шних прикордонників необхідним екіпіруванням», – зазначають в СБУ.

Слідчі повідомили волинянину про підозру за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.