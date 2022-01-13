Служба безпеки України провела обшуки у домівках фігурантів справи

Служба безпеки України та кіберполіція спільно із американськими та британськими колегами викрили групу українських хакерів. Зловмисники створили потужний сервіс, де надавали платні послуги іншим хакерам, та атакували іноземні компанії.

Як повідомляє СБУ, група українських хакерів обікрала 50 іноземних компаній, а також створила VPN-сервіс, який дозволяв одразу підвантажувати через платформу комп’ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми.

Такі послуги сервісу, як зазначає СБУ, були популярними серед членів міжнародних хакерських угруповань, які зламували системи державних та комерційних установ, розповсюджували віруси-вимагачі та проводили DDoS-атаки.

За попередніми оцінки, за час такої діяльності група українських хакерів заробила 1 млн доларів. Задля легалізації отриманих вкоштів вони проводили фінансові операції через низку онлайн-сервісів, у тому числі заборонених в Україні.

Справу розслідують одразу за трьома статтями: несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів та відмивання коштів.

У домівках фігурантів справи вже провели обшуки. Зокрема, вилучили телефони, комп'ютери та «інші речові докази протиправної діяльності». Слідчі дії тривають.