Служба безпеки України вперше застосувала механізм блокування криптогаманців російських «волонтерів», які збирають кошти для своєї армії. Це вдалося зробити, у тому числі, за сприяння іноземних криптокомпаній.

«За ініціативою СБУ заблоковано віртуальний криптогаманець громадянина РФ, який спонсорує російську війну в Україні. Цей чоловік називає себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення РФ збирає гроші на потреби армії загарбників. На момент блокування на рахунку росіянина накопичилося понад 800 тис. у гривневому еквіваленті», – повідомила СБУ у вівторок, 23 серпня.

Спецслужба встановила, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій «Л/ДНР». Наразі ці кошти арештовано і вирішується питання про їх відслідковування та виведення в українську юрисдикцію.

СБУ уточнила, що арешт вдалося реалізувати завдяки доказовій базі, яку зібрали її слідчі, та сприянню іноземних криптокомпаній.

Російському «волонтеру» повідомили про підозру у фінансуванні тероризму.

«Тепер подібна участь чекає й на інших російських “волонтерів”, які спонсорують війну в Україні», – додали в СБУ.