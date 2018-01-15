СБУ заблокувала поширення шпигунської програми для мобільних телефонів

Хакери пропонували перехоплювати розмови, листування, фото- і відеофайли

Працівники Служби безпеки України спільно з прокуратурою заблокували поширення шкідливого програмного забезпечення, яке призначалося для віддаленого негласного отримання інформації з мобільних пристроїв.

Як повідомила прес-служба відомства, оперативники СБ України встановили, що група зловмисників з різних регіонів України розробила програму для прихованого зняття інформації з мобільних пристроїв. Свої послуги вони продавали клієнтам через спеціально створені веб-ресурси.

Замовник, заповнивши на сайті відповідну заявку, отримував спочатку тестовий доступ до «сервісу». Йому надходило посилання, яке він мав фізично відкрити на телефоні потрібної йому особи. Програма запускалася автоматично під час увімкнення мобільного телефону, не проявляла ознак активності під час роботи і діяла приховано від власника пристрою.

Можливості хакерського забезпечення дозволяли перехоплювати телефонні розмови, СМС і ММС, фіксувати місцезнаходження абонента, «знімати» спілкування через популярні месенджери і електронну пошту, надавали доступ до фото- та відеофайлів на мобільному пристрої.

Всі отримані дані зберігалися для клієнта в «особистому кабінеті» на сайті. Для постійного користування сервісом замовник мав вносити оплату на необхідний йому термін через електронні платіжні системи.

«Працівники Управління СБ України в Харківській області провели низку обшуків в офісах і за місцем проживання учасників групи, під час яких вилучили докази протиправної діяльності зловмисників. За висновком фахівців, виявлене програмне забезпечення, встановлене на мобільному пристрої, є спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації», – сказано в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідують за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) та ч.1 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігурантам справи підозри у скоєнні злочинів.

Водночас LB.ua зазначає, що в інтернеті можна знайти чимало таких програм для стеження за телефоном.