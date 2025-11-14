Співучасницею схеми для ухилянтів виявилася 47-річна мешканка Самбірщини

СБУ спільно з поліцейськими викрили черговий канал нелегального переправлення ухилянтів до країн Європейського союзу. Вартість трансферу складала 12 500 доларів. Співучасницею схеми виявилася 47-річна мешканка Самбірського району, її затримали. Організаторів ще встановлюють.

Як повідомили у п’ятницю, 14 листопада, в СБУ та поліції Львівщини, 47-річна мешканка Самбірського району допомагала призовнику уникнути мобілізації та перетнути кордон зі Словаччиною за межами пунктів пропуску на Закарпатті.

«За даними слідства, фігурантка надавала детальні інструкції, як перетнути держкордон в обхід офіційних пунктів пропуску на Закарпатті та інформувала, як підготувати документи для працевлаштування в одній із країн ЄС», – йдеться в повідомленні СБУ.

За свою допомогу жінка отримала 20 тис. грн, ще 12 тис. доларів ухилянт передав посереднику для організації втечі.

У визначений день чоловіка мали доставити до Закарпатської області, звідки він планував незаконно залишити територію України. Однак схему викрили, а 47-річну співучасницю затримали.

Їй повідомили про підозру за сприяння в незаконному переправленні за кордон, вчинене у змові групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ). Організаторів схеми встановлюють.