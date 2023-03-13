СБУ затримала мешканця Львівщини за підтримку російської агресії
Чоловік поширював в інтернеті антиукраїнські дописи
СБУ викрила росіянина, який тривалий час проживає на Львівщині та під час повномасштабного вторгнення виправдовував злочини Росії та підтримував країну-агресора. Про це спецслужба повідомила у понеділок, 13 березня.
Як вказано у повідомленні СБУ Львівщини, з початком повномасштабного вторгнення росіянин, який тривалий час проживає на Львівщині, поширював у соцмережах антиукраїнські матеріали.
Чоловік публічно виправдовував злочини РФ, підтримував пропагандистські наративи країни-агресора та закликав до зміни меж території України. Також, поширював дискримінаційні матеріали щодо різних національних меншин, які проживають на території України та пропагував наратив ворога, що Маріуполь – «російське місто», яке має перебувати в складі Росії.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного, правоохоронці виявили комп’ютер з доказами протиправної діяльності.
Наразі слідчі органів безпеки повідомили фігуранту про підозру за:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ч.2 ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
- ч.1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.