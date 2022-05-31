Чоловік потрапив в Україну нелегально, своє перебування тут він не зміг пояснити

Служба безпеки України затримала 51-річного мешканця невизнаної Придністровської республіки, який переховувався в одному із сіл Хмельницької області. Чоловікові був заборонений в’їзд в Україну, проте він пробрався через кордон поза пунктами пропуску. Фігурант має зв’язки із військовими з невизнаної ПМР, зараз правоохоронці перевіряють його причетність до диверсій Росії на українських територіях.

Про затримання громадянина невизнаної республіки Придністров'я у вівторок, 31 травня, повідомила прес-служба СБУ Хмельницької області. Своє перебування на території України чоловік пояснити не зміг.

«Оперативники встановили, що "громадянин" квазіреспубліки Придністров'я, попри заборону в’їзду, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Іноземець переховувався в одному із сіл Хмельницького району, а коли потрапив до рук спецслужби, не міг пояснити мету свого перебування в країні», – йдеться у повідомленні СБУ.

У прес-службі поліції Хмельницької області уточнили, що ще у 2019 році міграційна служба Одеської області прийняла рішення про примусову депортацію нелегала до Молдови із забороною в’їзду до України на 3 роки — до 11 жовтня 2022 року.

Правоохоронці також встановили, що фігурант має зв’язки у середовищі військовослужбовців російського контингенту, що дислокується у невизнаній самопроголошеній ПМР. Наразі СБУ перевіряє його причетність до розвідувально-підривної діяльності країни-агресорки.

Чоловікові повідомили про підозру у за ст. 332-2 ККУ (незаконне перетинання державного кордону), наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.