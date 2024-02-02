Затримали адвоката Тараса Сковронського під час отримання грошей за вплив на суд

У четвер, 1 лютого, СБУ та поліція затримали на хабарі червоноградського адвоката Тараса Сковронського. За версією правоохоронців, за 1300 доларів та 10 тис. грн він обіцяв вплинути на суд та посприяти в зміні запобіжного заходу для підприємця, якого звинувачують в розкраданні бюджетних грошей.

За даними прокуратури та СБУ Львівщини, адвокат є захисником підприємця, якого обвинувачують у незаконному заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні. За рішенням суду, останньому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

«Підозрюваний обіцяв своєму підзахисному, що має вплив на суддю і за неправомірну вигоду може вирішити питання щодо зміни запобіжного заходу на більш м’який. Ціна такої послуги – 1 300 доларів США та 10 000 гривень», – повідомили в прокуратурі.

Підозрюваного затримали 1 лютого в Сокалі під час одержання другого траншу хабара – 1300 доларів. Першу частину грошей він отримав від свого підзахисного 31 січня в Червонограді.

Затримали адвоката під час одержання другого траншу хабара

Адвокату повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Прокурори клопотатимуть про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого адвоката. За даними ZAXID.NET, на хабарі попався червоноградсткий адвокат Тарас Сковронський. Він є захисником підприємця, який будував дитсадок у селі Сілець.

Навесні минулого року поліцейські повідомили про підозру колишньому голові Сілецької сільської ради на Львівщині Володимиру Саїву та підприємцю-підряднику за привласнення понад 360 тис. грн під час будівництва дитячого садка у Сільці. Будівництво дитсадка-ясел на 90 місць у Сільці за понад 10 млн грн здійснювала зареєстрована у Києві будівельна фірма «Багор», власником якої є червоноградець Петро Тимчишин. Колишнього сільського голову та підприємця-підрядника звинуватили у привласненні та розтраті майна, а також за службовому підробленні (ч.4 ст.191, ч.2 ст.28 – ч.1 ст. 366 ККУ). Справа перебуває на розгляді в суді.