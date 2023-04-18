За скоєне подружжю білорусів загрожує до трьох років ув'язнення

На Закарпатті СБУ затримала подружжя з Білорусі, які через кілька пабліків у соцмережах поширювали фейкову інформацію із антисемітськими настроями та дискредитацією влади. За даними правоохоронців, чоловік та дружина приїхали на Закарпаття нещодавно, але ще у 2013 році уклали фіктивні шлюби з українськими громадянами, щоб мати право жити в Україні. Під час обшуків вдома у них вилучили техніку з доказами злочинів.

Як у понеділок, 17 квітня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, подружжя створило декілька пропагандистських сторінок у соцмережах, які використовували для дискредитації органів державної влади, Сил оборони та розпалювання антисемітських настроїв.

«Обоє викритих – чоловік та дружина – громадяни Білорусі. У 2013 році вони уклали фіктивні шлюби з українськими громадянами й, у такий спосіб, отримали посвідку на проживання в нашій державі. Своїми діями подружжя намагалося дестабілізувати внутрішньо-політичну обстановку в Закарпатті», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Закарпаття уточнюють, що у своїх дописах підозрювані принижували євреїв, правоохоронців та українських військовослужбовців. «Вони намагалися дестабілізувати ситуацію в регіоні, розпалити ворожнечу щодо певної категорії людей та дискредитувати Сили оборони України», – додали у поліції.

Подружжю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). За скоєне обом загрожує до трьох років позбавлення волію. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.