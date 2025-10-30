У фіктивному ліцеї не навчалося жодної дитини

У Вінниці СБУ спільно з Національною поліцією заблокували схему ухилення від мобілізації. Правоохоронці викрили чоловіка, який працевлаштовував ухилянтів у фіктивний ліцей, де не навчалася жодна дитина, повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 30 жовтня.

За даними слідства, чоловік створив фіктивний приватний ліцей, який існував лише у документах. Фейковий навчальний заклад він використовував для того, щоб допомагати військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

«У такий спосіб він обіцяв своїм клієнтам відстрочку від мобілізації», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що у приватному ліцеї не було жодного учня. Директоркою закладу була спільниця ділка. Їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ.

Окрім того, правоохоронці затримали у Вінниці викладача місцевого інституту, який незаконно оформлював за гроші військовозобов’язаних чоловіків. За допомогою чоловіка ухилянти практично не складали вступних іспитів, а згодом не з’являлися на навчання.