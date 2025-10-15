Українець погодився підірвати військових за гроші

CБУ передала до суду справу 33-річного мешканця Кривого Рогу, який був завербований через телеграм-канали і планував підірвати працівників ТЦК на Львівщині. Про це в середу, 15 жовтня, повідомила СБУ.

Як йдеться у повідомленні, навесні служби РФ завербували 33-річного мешканця Кривого Рогу, запропонувавши йому заробіток. Гроші українець мав отримати за організацію теракту проти працівників ТЦК на Львівщині. Чоловік приїхав до Львова, і потім поселився у готелі поблизу Стрия. Опісля цього куратор надіслав йому геолокацію схрону, у якому були приховані дві саморобні вибухівки. Завербований українець мав підкласти один пристрій, щоб підірвати мобільний пост територіального центру комплектування, а другий мав закласти під автомобіль військовослужбовця неподалік його дому.

Російський агент мав зняти наслідки вибухів та передати відео росіянам. Спецслужби РФ планували дистанційно активувати вибухівки за допомогою дзвінків на телефони, які вмонтували у вибухівки.

СБУ запевняє, що завдяки контррозвідці теракту запобігли, завербованого українця затримали на етапі доукомплектовування вибухівки. Агента РФ судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Справу вже передали до суду.