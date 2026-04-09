За державну зраду 38-річному хмельничанину загрожує довічне увʼязнення

Правоохоронці затримали в Хмельницькому агента російської ФСБ, який готував теракт проти українських військових і поліцейських. За скоєне йому загрожує довічне увʼязнення. Про це у четвер, 9 квітня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисник планував влаштувати вибух у місці скупчення військовослужбовців. Щоб збільшити кількість жертв, він мав зробити анонімний дзвінок на лінію 102 і викликати наряд поліції. У момент їхнього прибуття планувався другий вибух.

Співробітники СБУ викрили підготовку теракту та затримали чоловіка на гарячому, коли він проводив дорозвідку місця для закладання саморобної вибухівки.

Як встановили правоохоронці, виконавцем був завербований 38-річний місцевий житель, який має наркотичну залежність. У поле зору російських спецслужб він потрапив під час пошуку легкого заробітку у телеграм-каналах. Після вербування підозрюваний отримав від куратора інструкції з виготовлення вибухівки з підручних засобів.

Паралельно хмельничанин обходив місто, щоб визначити місця найбільшого скупчення військових. Під час розвідки він позначав координати на картах, фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та передавав ці дані представникам ФСБ. Також підшуковував місця для закладання вибухівки.

Під час обшуків у затриманого вилучили готовий саморобний вибуховий пристрій і смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі СБУ повідомили хмельничанину про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його взяли під варту без права внесення застави. У разі доведення вини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.