Серію атак здійснили спецпризначенці підрозділу «Альфа»

Спецпризначенці підрозділу «Альфа» здійснили серію точних нічних ударів по складах та базах російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила Служба безпеки України у неділю, 2 листопада.

Спецпризначенці «Альфа» Служби безпеки України здійснили серію атак по росіянах, уразивши місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

Для атак бійці використали безпілотники «FP-2».



«Нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів “FP-2” з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції», – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 листопада, безпілотники атакували Краснодарський край в Росії. Під атакою БпЛА опинився нафтоналивний термінал у порту в Туапсе.