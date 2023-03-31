СБУ оголосила про підозру помічнику настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) у нелегальному переправленні військовозобов’язаних чоловіків до Румунії. За даними слідства, йдеться про інцидент, що стався у вересні 2022 року: тоді священик пообіцяв трьом місцевим мешканцям організувати «безперешкодний» виїзд закордон.

Як у п’ятницю, 31 березня, повідомила прес-служба СБУ, до організації переправлення військовозобов’язаних до Румунії причетний помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

«Клірик пропонував військовозобов’язаним свою допомогу у нелегальному переправленні за кордон поза контрольно-пропускними пунктами. Задокументовано, що у вересні минулого року він пообіцяв трьом місцевим жителям організувати "безперешкодний" виїзд до Румунії», – йдеться у повідомленні СБУ.

Спільники підозрюваного нібито мали забезпечити чоловіків документами для вільного пересування на території ЄС. Пунктом збору ухилянтів було визначено територію монастиря. Саме звідти їх мали вивезти за кордон. Як стверджують у СБУ, замість документів призовників довезли прикордонного району і показали, як вони можуть перейти до сусідньої Румунії.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури уточнюють, що до кордону чоловіків супроводжували місцеві жителі, які добре орієнтувались на місцевості. Їх наразі встановлює слідство.

Слідчі повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Щодо його спільника справа вже розглядається у суді. Також СБУ встановлює усіх причетних до злочину осіб.