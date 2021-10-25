Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ймовірність запровадження візового режиму з Росією. Свою позицію він озвучив в інтерв'ю «РБК-Україна».

За його словами, сьогодні Російська Федерація «дуже агресивно ставиться до України як до держави».

«Вони вважають, що Україна – це штучний проект, який не повинен існувати на карті світу, і роблять для цього все можливе. Це і ситуація з українським Кримом, і ситуація, пов'язана з територією Донецької та Луганської областей», – вважає він.

«Вводити чи не вводити якісь візові режими? Треба розуміти, що після цих дій ми будемо мати. Ми і так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо. Хочу сказати, ця інформація досить специфічна, насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію», – заявив Данілов.

Секретар РНБО також зазначив, що підіймав запитання з приводу використання на переговорах слова «Донбас» у контексті самостійної одиниці.

«Це прошита подвійним змістом історія, і вони потім можуть і говорять і про "Республіку Донбас" і так далі», – сказав він.

Данілов вважає, що підтримувати і використовувати ці наративи у своєму лексиконі – це не зовсім коректна і правильна історія.