Держдеп США рекомендував росіянам отримувати візу в Варшаві

Держдепартамент США вніс громадян Росії до категорії «бездомні національності» (Homeless Nationalities), порадивши їм подавати заяви на імміграційні візи через американське посольство у Варшаві. Про це йдеться у посібнику з ведення закордонних справ Державного департаменту США (FAM), пише ТСН.

Як повідомляється, відповідний статус отримують громадяни держав, на території яких немає консульського представництва США. Також такими заявниками на візу називають жителів країн із нестабільною безпековою ситуацією.

Окрім росіян до переліку також потрапили громадяни Ірану, Сирії, Лівії, Куби, Ємену, Сомалі, Венесуели тощо.

Зазначимо, що США від 1 серпня вимушено звільнили майже 200 співробітників і десятки підрядників у своїх дипломатичних представництвах у Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі, вказуючи, що ці заходи «серйозно вплинуть на операції місії США в Росії».

У чому причина?

У квітні 2021 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який обмежує можливості найму на роботу громадян країни в дипломатичні місії так званих «недружніх держав». Як йдеться у документі, список недружніх країн визначатиме уряд. Раніше такого терміну в законодавстві Росії не було. У документі зазначено, що він створений у відповідь на «недружні дії США та інших іноземних держав».

Указ дозволяє уряду визначати, скільки людей, які не мають громадянства роботодавця, можуть працювати в його дипломатичних представництвах на території Росії. Він не поширюється на акредитованих дипломатів.

Річ у тому, що багато іноземних посольств, консульств і культурних центрів, які працюють у Росії, наймають місцевих співробітників. Часто це робиться для того, щоб технічний персонал не займав квоту дипломатичних працівників.

Наприклад, посольство США в Москві в 2019 році наймало діловода. У посольстві Великої Британії відкрита вакансія торгового радника. На ситуацію звернув увагу в середині квітня міністр закордонних справ Сергій Лавров, який пообіцяв припинити цю практику. Через брак персоналу видачу віз росіянам у консульствах зупинили США, швидкість видачі віз в посольстві різко сповільнилася. Були скорочені культурні програми кількох європейських держав.

Указ передбачає, що громадяни Росії, скорочені через набрання ним чинності, повинні звільнятися відповідно до російського законодавства.

Посол США у Росії Джон Салліван, зокрема, заявив про те, що з 1 серпня США перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.