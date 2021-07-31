Будівля посольства США в Москві

Сполучені Штати Америки вирішили звільнити 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах в Росії після рішення Кремля заборонити наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян третіх країн. Про це йдеться у заяві Держдепу від імені держсекретаря Ентоні Блінкена.

У заяві йдеться, що, згідно з рішенням Кремля, з серпня у дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони. У зв’язку з цим звільняють співробітників та підрядників, які співпрацювали з дипломатичними представництвами США у Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі.

«Сполучені Штати безмежно вдячні за віддану роботу нашого місцевого персоналу та підрядників у дипломатичних представництвах у Росії… Ці заходи дуже вплинуть на діяльність місії США у Росії, потенційно – включно з безпекою нашого персоналу та нашою можливістю вести дипломатичну взаємодію з російським урядом», – зазначив Ентоні Блінкен.

Він також додав, що США шкодують про це рішення російської влади, але продовжать прагнути до передбачуваних і стабільних відносин з Росією.

«Ми цінуємо глибокі зв’язки з російським народом. Відносини між нашими народами – це підвалини наших двосторонніх відносин», – додав Блінкен.

У чому причина?

У квітні 2021 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який обмежує можливості найму на роботу громадян країни в дипломатичні місії так званих «недружніх держав». Як йдеться у документі, список недружніх країн визначатиме уряд. Раніше такого терміну в законодавстві Росії не було. У документі зазначено, що він створений у відповідь на «недружні дії США та інших іноземних держав».

Указ дозволяє уряду визначати, скільки людей, які не мають громадянства роботодавця, можуть працювати в його дипломатичних представництвах на території Росії. Він не поширюється на акредитованих дипломатів.

Річ у тому, що багато іноземних посольств, консульств і культурних центрів, які працюють у Росії, наймають місцевих співробітників. Часто це робиться для того, щоб технічний персонал не займав квоту дипломатичних працівників.

Наприклад, посольство США в Москві в 2019 році наймало діловода. У посольстві Великої Британії відкрита вакансія торгового радника. На ситуацію звернув увагу в середині квітня міністр закордонних справ Сергій Лавров, який пообіцяв припинити цю практику. Через брак персоналу видачу віз росіянам у консульствах зупинили США, швидкість видачі віз в посольстві різко сповільнилася. Були скорочені культурні програми кількох європейських держав.

Указ передбачає, що громадяни Росії, скорочені через набрання ним чинності, повинні звільнятися відповідно до російського законодавства.

Посол США у Росії Джон Салліван, зокрема, заявив про те, що з 1 серпня США перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.