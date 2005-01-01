Селяни перекрили дорогу Львів-Краковець через голову-хабарника

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 18:1613631

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Селяни перекрили дорогу Львів-Краковець через голову-хабарника
Перекриття міжнародної траси триває близько двох годин

17 січня мешканці та активісти перекрили автомобільний шлях міжнародного значення М-10 Львів-Краковець. Сьогодні депутати Наконечнянської сільської ради ініціювали скликання позачергової сесії для того, щоб висловити недовіру сільському голові Мирону Гулі, якого 4 січня затримали за підозрою в отриманні хабара. Оскільки достатньої кількості депутатів не зібралось для висловлення недовіри, селяни вийшли на трасу, щоб привернути увагу районної влади.

Як розповіла ZAXID.NET активістка ГО «Авто Євро Сила Яворівщини» Ірина Сливка, яка є на місці події, близько 50 людей ходять по пішохідному переходу біля сільської ради, щоб привернути увагу району, облдержадміністрації і вплинути на місцевих депутатів і сільського голову.

«Як такого перекриття немає. Кожні 2-3 хв. пропускається транспорт, в тому числі і громадський. Йде затримка в русі, але немає повного перекриття», ‒ пояснила ZAXID.NET Ірина Сливка.

Зараз на місце приїхали представники районної адміністрації, чекають також на голову РДА. За словами Ірини Сливки, сільський голова зараз у відпустці, тож його треба відкликати і викликати на сесію для того, щоб винести питання про недовіру. Наступна сесія запланована на неділю 21 січня.

Як повідомили у патрульній поліції Львівської області, станом на 18:32 рух у Наконечному відновили.

Нагадаємо, 4 січня на хабарі затримали голову Наконечнянської сільської ради у Яворівському районі Мирона Гулу який вимагав 300 тис. грн від учасника АТО за виділення земельної ділянки.

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