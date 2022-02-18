В ніч на 18 січня сенат США одностайно затвердив резолюцію на підтримку України. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що резолюція сенаторів не має сили закону, але офіційно заявляє про «непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України» та «засуджує нарощування російської військової сили» на кордоні з Україною. Сенатор Роб Портман, зі штату Огайо, сказав, що «Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України».

Резолюція закликає президента США Джо Байдена змусити уряд США задіяти всі наявні інструменти, щоб накласти «значні витрати» на Росію і «відновити мир у Європі».

В остаточному тексті йдеться про те, що резолюція не повинна тлумачитися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або на введення збройних сил США в Україну. Голосування було одностайним, без заперечень чи формального поіменного голосування.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Росія вже повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать. Натомість у Білому домі повідомляли, що РФ додатково перекинула до кордонів ще 7 тис. військових – тепер їх понад 150 тис. Про нарощування сил повідомили і в британській розвідці.

Натомість військові експерти аналітичного центру Atlantic Council повідомили про те, що Росія фактично завершила підготовку до широкомасштабної наступальної операції та, ймовірно, могла б здійснити подальше вторгнення в Україну менш ніж за 12 годин.