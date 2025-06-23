Багато збережених обрядів і ворожінь, що передавалися з покоління в покоління, досі викликають цікавість

Купальська ніч здавна вважалася особливою, саме в цей час природа набуває магічної сили, а дівчата прагнуть зазирнути у майбутнє або дізнатися ім’я свого судженого. Багато збережених обрядів і ворожінь, що передавалися з покоління в покоління, досі викликають цікавість і захоплення. «РБК-Україна» пише декілька найвідоміших купальських ворожінь, які побутували в українських селах.

Відображення у дзеркалі

У темній кімнаті, при світлі свічки, дівчина вдивлялася в дзеркало, чекаючи, коли з’явиться силует її майбутнього нареченого. Говорили, що він має з’явитися позаду – головне, не злякатися і не відводити погляду.

Камінчик у воду

Кидаючи у воду маленький камінь і стежачи за колами, загадували бажання. Якщо хвиль була парна кількість – задумане здійсниться, непарна – доведеться ще почекати. Це ворожіння було простим, але символічним.

Гребінець під подушкою

Дівчина клала гребінець під подушку і перед сном промовляла: «Суджений, прийди й причеши мої коси». Вірили, що у сні з’явиться наречений, який торкнеться волосся – такий сон вважали пророчим.

Ромашки на воді

Дві квітки, поставлені у воду, символізували закоханих. Якщо пливли поруч – любов буде взаємною, якщо розходилися – стосунки можуть не скластися.

Вінки на воді

Заплетені з польових квітів віночки пускали на воду. Якщо вінок плив далеко – дівчину чекало щастя. Якщо ж його швидко прибивало до берега – це сприймалося як знак, що бажане не здійсниться. Інколи хлопці навмисно ловили вінки своїх обраниць.

Віск і тіні

Розтоплений віск виливали у холодну воду, а з застиглої форми намагалися прочитати послання долі. Серце – до кохання, квітка – нове знайомство, хвиля – зміни. Фантазія і внутрішні відчуття грали ключову роль у тлумаченні.

Кільце у склянці

Дивлячись через воду на центр улюбленої прикраси, дівчата чекали появи образу нареченого. Такий ритуал вимагав спокою та глибокої зосередженості.

Цибулини з іменами

На кожній цибулині писали чоловіче ім’я та ставили у воду. Та, що проростала першою, нібито відкривала ім’я майбутнього чоловіка. Цей спосіб був популярним навіть серед дорослих жінок.

Карти під подушкою

Перед сном під подушку клали валетів і тузів, промовляючи особливі слова-заклик до судженого. Вранці чекали на знак – стукіт у двері. Вірили, що це може бути натяком на долю.

Сім квіток – віщий сон

Щоб побачити пророчий сон, дівчина клала під подушку сім різних квітів. Засинаючи, думала про важливе питання або свого судженого. Те, що снилося, часто обговорювали зранку разом із подругами – сон міг дати підказку на майбутнє.