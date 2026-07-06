Шахраї розсилають фейкові повідомлення від імені Львівської ОВА. Про це у понеділок, 6 липня, повідомив перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик.

Він зазначив, що листи надходять підприємствам.

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«Останніми днями підприємства отримують електронні листи нібито від Львівської обласної державної адміністрації з проханням терміново зв’язатися зі мною. Це шахрайські повідомлення, які не мають жодного стосунку до Львівської ОВА чи до мене особисто», – написав Андрій Годик.

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Отримувачів фейкових листів закликають не телефонувати за вказаними номерами, не переходити за підозрілими посиланнями та не відповідати на такі листи.

«У разі потреби працівники Львівської ОВА здійснюють офіційну комунікацію виключно у встановленому порядку через офіційні контакти», – наголосив Андрій Годик.

Нагадаємо, у лютому цього року очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомляв, що шахраї у месенджерах просять позичити гроші від його імені.