Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам у шахрайстві

Правоохоронці повідомили про підозру 74-річному киянину та його 59-річному спільнику, які прикидалися розробниками зброї і таким чином виманили в американського добровольця 3,2 млн грн. Про це у п’ятницю, 7 листопада, повідомив Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, 74-річний киянин та його 59-річний спільник запевнили американського добровольця з лав ЗСУ, що вони можуть створити лазерний пристрій для ураження російських дронів і ракет.

Як уточнили у поліції Київської області, у липні 2023 року із військовослужбовцем зв’язались двоє чоловіків, які представились директорами компанії, яка займається виробництвом зброї та боєприпасів.

«Вони повідомили, що мають три дослідні лазерні пристрої, здатні засліплювати зброю противника на відстані до п’яти кілометрів», – зазначили поліцейські.

Для переконливості вони інсценували демонстрацію роботи нібито такої установки. Після цього військовий передав їм понад 3,2 млн грн, що становить близько 85 тис. доларів. Та жодних технологій і наміру виготовляти зброю у чоловіків не було.

«Прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру двом чоловікам у шахрайстві, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану», – додають у повідомленні.

Як уточнили прокурори, потерпілим виявився громадянин США українського походження, волонтер і засновник школи підготовки військових, який служить у ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Йому вже відшкодували 20 тис. доларів, а робота над поверненням решти грошей триває.

Нагадаємо, 3 листопада на Львівщині викрили подружжя, яке виманювало гроші у родичів військовослужбовців.