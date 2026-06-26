У Чернівцях міжнародний шахрайський кол-центр організовував на замовлення підпали бізнесу в Берліні. Про це повідомили в телеграм-каналі офісу генерального прокурора в п’ятницю, 26 червня. На організаторів та нові факти правоохоронці вийшли під час розслідування шахрайства щодо 114 громадян Казахстану.

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За даними слідства, організатор залучив двох спільників, разом із якими створив мережу виконавців за кордоном. Вони отримували замовлення на підпали, підшуковували виконавців, визначали цілі, збирали інформацію про об’єкти, перевіряли системи відеоспостереження та дистанційно координували кожен етап злочину.

Наразі встановлено їхню причетність до трьох підпалів у Берліні, скоєних у липні–вересні 2025 року. Один із комерційних об’єктів після відновлення підпалили повторно за вказівкою організаторів. За виконання одного замовлення виконавцю обіцяли 6 тис. доларів та вимагали відеопідтвердження.

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Трьом учасникам кол-центру повідомили про підозру за фактом умисного знищення та пошкодження майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років ув’язнення.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Наразі триває встановлення інших учасників схеми. Також перевіряють інформацію про їхню можливу причетність до організації аналогічних підпалів у Канаді та інших державах.