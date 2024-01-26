Арахамія назвав кількість заяв на складання мандата

У Верховній раді наближається «велика криза» через масове бажання депутатів достроково скласти повноваження. Про це голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сказав 25 січня під час дискусії «2024 рік: сценарії для країни», пише LB.ua.

За його словами, лише від «слуг народу» наразі є 17 заяв на дострокову відмову від мандату.

«Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одну ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 людей. 226 (мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення в Раді) з 400 дуже важко збирати, чесно кажучи. В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми вирішили для себе, що не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медично є дійсно ситуація, а так більше ніяких немає умов, за яким ми будемо голосувати за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним», – розповів Арахамія.

Нагадаємо, що через окупацію Криму Росією та втрату Україною контролю над частиною Луганської та Донецької областей на виборах до Ради 2019 року обрали лише 424 народних депутатів із передбачених Конституцією 450. 26 місць у парламенті зарезервували за мажоритарними округами, що перебували на той момент на непідконтрольній Україні території.

Станом на початок 2024 року у Верховній Раді залишилося чинними лише 400 депутатів, що стало найнижчим показником за всі роки незалежності України.