Найпоширеніший і правильний спосіб – повернути вербу природі

Після святкування Вербної неділі багато хто замислюється, як правильно вчинити з гілочками, освяченими торік. За церковною традицією, такі речі не можна просто викидати разом зі сміттям, адже вони вважаються освяченими. Куди тоді подіти освячену вербу, пише Gazeta.ua.

Найпоширеніший і правильний спосіб – повернути вербу природі. Для цього гілочки подрібнюють і закопують у землю. Це символічний жест, який означає повагу до святині.

Як діяти у місті та в селі

Якщо є можливість, у сільській місцевості вербу закопують на городі або в саду.

У місті також можна знайти відповідне місце, наприклад, клумбу чи ділянку із землею. Перед цим гілочки краще поламати на дрібніші частини, щоб вони швидше розклалися.

Чи можна спалювати вербу

Існує ще один допустимий варіант – спалити освячені гілочки. Однак це варто робити обережно та з повагою, не як звичайне сміття, а як символічну дію.