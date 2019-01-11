Школярам у Луцьку та Чернігові продовжили канікули через кір та ГРВІ

Навчання в школах не відновлюватимуть до поліпшення ситуації

Через високий рівень захворюваності на кір луцьким школярам продовжили канікули з 11 січня до 20 січня. Водночас у Чернігові в освітніх і лікувальних установах запровадили карантин через перевищення епідпорогу захворюваності на грип і ГРВІ на 16%.

Як йдеться у повідомленні на офіційному сайті Луцької міської ради, через збільшення кількості хворих на кір та ГРВІ канікули у місті продовжили до 20 січня.



Сайт «Волинь 24» з посиланням на інформацію управління освіти повідомив, що канікули продовжили у всіх школах міста. Окрім того, не буде занять також у восьми позашкільних закладах, як-от: Палац учнівської молоді, Центр науково-технічної молоді, Мала академія наук та інші.

Як повідомила прес-служба на Чернігівської міської ради, у школах та дитячих садках запроваджено карантин через різке збільшення хворих на грип та ГРВІ.

Керівник управління охорони здоров'я міськради Владислав Кухар зазначив, що у місті реалізують комплекс обмежувальних заходів. Перш за все, це обмежують вільний доступ до стаціонарних відділень лікарень для відвідувачів. До того ж деякі лікарні будуть перепрофільовані, у них створюватимуть спеціальні палати для хворих.

Крім того, навчання в школах міста не відновлюватимуть до поліпшення ситуації. Управління освіти міськради щодня проводить моніторинг стану захворюваності дітей, які відвідують дитячі садки і школи.

«Наразі у дитсадках відсутні 57,5% дітей, з них, за словами батьків, 9,5% – через хворобу. Школярі – на канікулах, але багато вчителів перебувають на лікарняному. Тому рекомендуємо продовжити період канікул у школах міста», – йдеться в повідомленні на сайті міськради.

Як писав ZAXID.NET, від початку року в Україні від ускладнень, викликаних вірусом грипу типу А, померли п'ятеро осіб. Цьогоріч в Україні циркулюють три штами грипу – «Сінгапур», «Мічіган» і «Колорадо».

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, епідемічний поріг перевищений в дев'яти областях.