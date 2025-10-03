З жовтня по листопад рослина перебуває у стані спокою

Шлюмбергера (зигокактус), яку в народі називають різдвяником, – кімнатна рослина, яка традиційно зацвітає у грудні, в період зимових свят. Щоб сформувались бутони і відбулося своєчасне цвітіння, слід дотримуватися ряду умов щодо поливу, освітлення, температури та режиму спокою. Порушення цих вимог часто призводить до відсутності цвітіння або опадання бутонів. Як доглядати за квіткою, розповідає авторка каналу «Дім та присадибна ділянка».

Оптимальні умови для розвитку

Рекомендується вирощувати різдвяник у горщику, розмір якого відповідає обʼєму кореневої системи. Надто великий вазон стимулює ріст коріння, а не формування бутонів. Оптимальне розміщення – північно-східне або західне вікно. Якщо рослина стоїть на південному боці, потрібно притінювати її від прямого сонця.

Полив і вологість

Для поливу слід використовувати відстояну або дощову воду без домішок хлору та вапна. Важливо уникати пересихання ґрунту або застою вологи. У період бутонізації (листопад-грудень) полив має бути регулярним, а повітря – вологим. Рекомендується обприскування теплою водою.

Особливості догляду в період цвітіння

У фазі формування бутонів і цвітіння рослину не слід переміщувати або повертати, це може призвести до скидання квітів. Під час цвітіння доцільно вносити фосфорно-калійні добрива, а полив проводити двічі на тиждень. Зміна умов утримання у цей період небажана.

Період спокою

З жовтня по листопад рослина перебуває у стані спокою. Її варто розмістити в прохолодному місці з обмеженим поливом (раз на тиждень). У другій половині листопада полив поступово збільшують. Орієнтовно за 50 днів до очікуваного цвітіння (початок грудня) варто активізувати догляд, не змінюючи місце розташування вазона.