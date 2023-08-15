Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше

Швеція надасть Україні черговий, тринадцятий пакет військової допомоги, загальна сума якого сягає майже 314 млн доларів. До нього, зокрема, ввійдуть боєприпаси для систем ППО і бойових машин, які Швеція вже передала Україні раніше. Про це йдеться у прес-релізі уряду Швеції, оприлюдненому у вівторок, 15 серпня.

«Уряд визначився з новим пакетом підтримки для України. Підтримка охоплює боєприпаси та запасні частини для декількох систем техніки, які Швеція передала Україні раніше», – йдеться у повідомленні шведського уряду.

Швеція також передає транспортні засоби, аварійно-рятувальні засоби та обладнання для розмінування. Як зазначається, наразі уряд отримує дозвіл про продаж у США мисливського робота Rb 99 (AMRAAM), який потім буде передано в дар Україні.

«Загальна вартість тринадцятого пакета підтримки становить приблизно 3,4 млрд шведських крон (майже 314 млн). Пакет підтримки також включає компенсацію Збройним силам Швеції, наприклад, транспортних витрат і витрат на охорону», – йдеться у повідомленні.

Це буде 13-й пакет військової допомоги, до якого увійдуть також боєприпаси для систем ППО та бойових машин, які шведи передали Києву раніше. 26 червня уряд Швеції також заявив про виділення нового пакета гуманітарної допомоги для України на загальну суму 380 млн шведських крон (близько 35 млн доларів США).

Як повідомляє уряд Швеції, в пакеті — транспорт, аварійно-рятувальні засоби та обладнання для розмінування. Як зазначається, наразі уряд отримує дозвіл на продаж у США робота Rb 99 (AMRAAM), який потім буде передано в дар Україні.