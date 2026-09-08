Переможець аукціону має поставити товар до 31 рудня 2026 року

Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оголосив тендер на закупівлю автомобіля в рамках реалізації міжнародного проєкту. Переможець торгів має поставити кросовер «швидкій» до 31 рудня 2026 року.

Як повідомили у ЗЦЕМД 4 вересня, йдеться про реалізацію проєкту «Будь у безпеці – навчання дітей та вчителів наданню першої допомоги у прикордонних громадах Закарпаття та Марамуреша» за програмою Interreg VI-A NEXT Румунія-Україна.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Очікувана вартість автомобіля – Mitsubishi Outlander 2.5 CVT Business, або його еквівалента – 1 млн 234 тис. грн.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На підставі угоди про фінансування програми ЄС предмет закупівлі не обкладається податком на додану вартість і митними зборами. Кінцевий строк подання пропозицій – 5 жовтня, аукціон проведуть наступного дня о 15:43.

На сайті Mitsubishi Motors в Україні ціна позашляховика Outlander Business 2.5 CVT становить 1,389 млн грн.

Салон кросовера оббитий штучною шкірою, автівка має автоматичну коробку передач, клімат контроль, підігрів сидінь, панорамний дах, акустичну систему Yamaha Premium, дві фронтальні подушки безпеки та оснащена системами допомоги при старті вгору, спуску з гори, попередження фронтального зіткнення та зміни руху, контролю сліпих зон, запобігання зіткнень під час паркування тощо.

Переможець аукціону має поставити авто до 31 рудня 2026 року.