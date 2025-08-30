До місця вибуху виїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги

В ніч на суботу, 30 серпня, бійці Головного управління розвідки Міноборони України атакували підземний склад вибухових речовин у Тульській області Росії. Про це джерело в ГУР МОУ повідомило українським ЗМІ, зокрема, «Українській правді».

Відомо, що склад вибухівки було уражено на території ПАТ «Алексинський хімічний комбінат» у Тульській області. На складі зберігався піроксиліновий порох, який використовують у боєприпасах стрілецького озброєння, артилерійських систем та окремих ракетних двигунах.

У російських телеграм-каналах повідомляли, що вночі мешканці чули гучні вибухи, а згодом до місця вибуху виїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

У військовій розвідці наголосили, що робота з нейтралізації ворожого ВПК триватиме й надалі на всій території Росії.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 30 серпня, Сили оборони атакували два російських нафтопереробних заводів, що розташовані у Краснодарському краї та Самарській області.