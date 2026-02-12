Заграва після ракетної атаки на арсенал ГРАУ у Волгоградській області РФ

У ніч на 12 лютого ракети атакували арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, що розташований у Волгоградській області. Місцева влада оголосила евакуацію населення прилеглого до арсеналу селища через потужну детонацію. Про це повідомили губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров і моніторингові телеграм-канали.

«У результаті падіння уламків на території об’єкта Міністерства оборони біля селища Котлубань сталося загоряння. До гасіння пожежі залучені протипожежні служби регіону, МНС і Міністерства оборони. З метою убезпечення цивільного населення від загрози детонації під час пожежогасіння оголошено і проводиться евакуація населення прилеглого населеного пункту Котлубань», – написав Бочаров.

За інформацією моніторингових каналів, під удар потрапив арсенал зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російської армії. Попередньо, спалахнула територія військової частини 57229/51 в селищі Котлубань. Там розташований арсенал головного ракетного артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Додамо, за час повномасштабної війни цю російську військову частину щонайменше чотири рази атакували безпілотники.

Міноборони країни-агресора заявило, що сили російської ППО за ніч збили 106 українських БпЛА, з них один – у Волгоградській області.

Оновлено об 11:42. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ в районі селища Котлубань Волгоградської області РФ.

За словами військових, цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удару по арсеналу завдали українськими крилатими ракетами великої дальності FP-5 «Фламінго». На території об’єкта зафіксували потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Масштаби збитків уточнюються. ️

Крім того, у Мічурінську Тамбовської області цієї ночі уражень зазнав завод «Прогрес», який спеціалізується на виробництві високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем. Підприємство залучене до забезпечення армії РФ. За попередньою інформацією, на території заводу виникла пожежа.