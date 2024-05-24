Однією із імовірних цілей став вузол зв'язку радіолокаційних та протиповітряних сил армії Росії

Пізно ввечері у четвер, 23 травня, на території окупованого Росією Криму сталася серія вибухів. Зокрема, їх було чути в Ялті, Алушті, Джанкої, Сімферополі, Євпаторії та Бахчисараї, повідомили низка Telegram-каналів.

Зокрема, «Кримський вітер» пише, що вибухи лунали майже у всіх районах Криму. У багатьох з них намагалося працювати російське ППО, але воно виявилось не надто ефективним. Канал ASTRA пише, що вибухи пролунали у Сімферополі, Саках, Алушті, Ялті, Джанкої та Євпаторії.

Повідомляється, що не менше 6 балістичних ракет MGM-140 ATACMS потрапили у вузол зв'язку радіолокаційних та протиповітряних сил армії Росії. На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель об'єкта. Саме по них і було завдано удару, де на той момент знаходилися високопоставлені військовослужбовці ЗС Росії.

Тим часом голова окупаційної адміністрації Криму Сєргей Аксьонов повідомив про загибель двох людей внаслідок ракетної атаки на Крим. За його словами, це були нібито «двоє випадкових перехожих».

Також він заявив, що біля Алушти було зафіксовано влучання «по порожньому об'єкту господарського призначення». Однак у місцевих чатах пишуть, що під Алуштою знесли якусь антену. Медпрацівників у місті викликають терміново на роботу.

«Щось там таки було в «порожньому об'єкті господарського призначення», – пише канал «Кримський вітер»

У традиційній для себе манері про успішну роботу повідомило російське міноборони, якого цитують пропагандистські ЗМІ. Зокрема, окупанти приписали собі збиття 3 ракет ATACMS та 2 українських безпілотників над Білгородською областю. Крім того, морська авіація Росії вночі нібито знищила 3 безекіпажні катери ВМС України в Чорному морі, які прямували у напрямку Криму.

Наразі останні вибухи в Криму українська влада і спецслужби не коментували.

Нагадаємо, сили оборони в ніч на 19 травня уразили російський ракетний корабель «Циклон», який перебував в окупованому Севастополі.